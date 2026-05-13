カニエ妻“服の意味ある？”衝撃コーデに騒然、視線集中の“異次元スタイル”

カニエ・ウェストの妻ビアンカ・センソリが、再び“攻めすぎファッション”で話題になっています。

今回目撃されたのは、ロサンゼルスの高級ホテル「シャトー・マーモント」。カニエとともに現れたビアンカは、肌色に近い超タイトなボディースーツ姿で登場しました。

胸元や腹部が大胆にカットされたデザインに、SNSでは「服の意味ある？」「もう下着レベル」「毎回更新してくる」と騒然となっています。

「毎回更新してくる」“裸に見える”超密着ファッションにネット騒然

特に注目を集めたのが、“着ているのか錯覚する”ほど身体に密着したシルエット。遠目には裸にも見える独特な色味と素材感で、街中でも圧倒的な存在感を放っていました。

一方のカニエはダークカラー中心の重厚なスタイルで並び、そのコントラストも話題に。「完全にアート作品みたい」という声まで上がっています。

ここ数年、ビアンカは“ほぼ裸”とも言われる超露出スタイルでたびたび話題に。特に「服なのかアートなのか分からない」ギリギリのファッションは、賛否を呼びながらも毎回大きな注目を集めています。

Photo:Aflo