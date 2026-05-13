日体大男子バレー部が関東大学リーグ２部に自動降格　サイン盗み受けリーグ戦全１１試合を没収試合に

関東大学バレーボール連盟は１３日、２０２６年春季関東大学バレーボール男子１部リーグ戦での日体大の無線通信機器による不正情報伝送（サイン盗み）を受け、全１１試合を没収試合とし、２部へ自動降格とすることを決議したと公表した。

連盟は１日に規律委員会を開催し、日体大が行ったリーグ戦初日から全６試合を没収試合とする裁定を決定。その後、３日にリーグ戦所属チーム８大学の監督の連名で、規律委員会の裁定に対して学生ファーストと公平公正なリーグ戦運営を趣旨とした「要望および異議申立書」が提出された。７日に「要望および異議申立書」に対し書面にて回答し、裁定は変更せず連盟ホームページにて処分を公表していた。

９日に連盟は監督会議を開催し、裁定を見直すことを決定。理事会を開催することが決まった。同日、日体大から１０日以降に予定されていたリーグ戦残り全試合について出場辞退の申し入れがあり、１２日に改めて理事会を開催し協議を行った結果、当初没収試合とした６試合のみに限らず、リーグ戦における日体大の全１１試合を没収試合とする決定に至った。

１、２部の入れ替え戦は実施されず、リーグ戦順位は、前期リーグ戦の結果を基に日体大が男子１部１１位、日大が同１２位とすることを併せて理事会にて決議された。