シャープな印象狙うなら？→ 【40・50代】にオススメ♡「前下がりショートボブ」

フェイスラインをすっきりと見せたい人には、前下がりシルエットのショートボブがオススメ。後頭部に丸みを持たせつつ、顔まわりを長めに残した前下がりショートボブなら、ふんわり感とシャープさを両立できるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人にオススメしたい前下がりショートボブをご紹介します。

艶やかなグレージュの前下がりショートボブ

透明度が高いグレージュが艶やかな、丸みとくびれのある前下がりショートボブ。全体的に丸いフォルムのボブと比較して、首元から顎にかけてシャープですっきりとした印象を与えてくれそう。ふんわりとしたトップで柔らかさを出しながら、ベースには切りっぱなしのラインをほんのり残したことで、きちんとした印象も感じられます。

ストレートタッチの前下がりショートボブ

後頭部に美しい丸みを持たせつつ、毛先を内側へ入れてまとまりよく仕上げた、ストレートタッチの前下がりショートボブ。サイドの髪を耳にかけながらも顔まわりの毛束を残すことで、気になる輪郭をカバー。小顔効果に期待できそうです。ウェットなスタイリング剤で艶やかに整えることで、よりシャープな印象に仕上がっています。

ふんわりなのにコンパクト！ あごライン上の前下がりボブ

後頭部をふんわりさせてから首元でグッとくびれを作ったメリハリのあるスタイルです。トップからの美しい毛流れと毛束を丁寧に整えたデザインからは、洗練された印象が感じられます。やや短めのレングスに設定することで自然な抜け感が生まれるため、すっきりとした軽快なシルエットを楽しめそうです。

ミルクティベージュの前下がりショートボブ

赤みを抑えたミルクティベージュで染め上げた、大人らしい前下がりのショートボブです。ほどよくくすんだカラーリングの効果で、明るめのトーンでも派手見えしていません。全体的に毛束をふんわりと遊ばせることで、こなれ感をプラス。作り込んでいるのにラフに見えるスタイリングが、洗練された都会的な雰囲気をまとわせてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。