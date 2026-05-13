中山秀征の妻で元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の白城あやかが公開した息子とのショットに、反響が寄せられている。

白城は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「昨日会えなかった長男と三男から〜 嬉しいなぁ〜 母幸せ」と記し、俳優の長男・翔貴と三男の間で花束を両手に抱えた、笑顔の親子ショットをアップした。

１つ前の投稿では、次男で昨年俳優デビューした中山脩悟との２ショットも公開し、話題になっていた。

この投稿にファンからは「素敵な息子３人」「息子さんイケメン」「かわい〜い！」「息子さんたちが羨ましい」「お母さんに似ていてとても美形」「父母の良いとこ取りのお顔立ちですね」などの声が寄せられている。

白城は１９９８年に中山と結婚。長男の翔貴は青学大卒業後に芸能界入りし、２０２２年４月に俳優デビュー。次男の脩悟は昨年俳優デビューした。２３年のＴＢＳ系「下剋上球児」や２５年のフジテレビ系「わたしの宝物」、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おむすび」、Ｎｅｔｆｌｉｘの「教場 Ｒｅｕｎｉｏｎ（リユニオン）」や映画「教場 Ｒｅｑｕｉｅｍ（レクイエム）」に出演している。