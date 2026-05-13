「ロッテ２−６日本ハム」（１３日、ＺＯＺＯマリン）

日本ハムが今季２度目の４連勝。４月２２日以来３週間ぶりとなる勝率５割復帰を果たした。三回にはレイエスの３試合連発となる中越え６号２ラン、八回には進藤のプロ初本塁打となる１号２ランでダメ押しした。

試合後、新庄監督は進藤の本塁打について「ようやく。いやもうリードさえやってくれたらいいっていう話をしてたら。本当に力はあるんでね。本人よりも嬉しかった。ボール戻ってきて欲しいですね」と目を細めた。

一方で今季初勝利をマークしたものの、七回に２ランを浴びた福島については「詰めが甘いね」と指摘しつつ「でも次期待しますよ。もう２回ぐらいやられてるから。次はもう全集中を七回に持っていくでしょ。まだ勝ってるからいいけど、これは本人が考えなあかんね」と、改善を求めた。

これで４連勝で借金完済。「（勝率５割に戻ったが）それは気にしてなかった。まったく考えてなかった。あと６勝ったら気の利いたコメントします」と笑い「（交流戦までに）まだ魔のソフトバンク戦（今季０勝５敗）があるので。それまでに増やしていきたい」と、見据えた。