「Wめでたい」美人俳優、結婚＆妊娠を発表。「私の大好きなヒロインです！」「まさかご結婚とは……」
俳優の杉本有美さんは5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚および妊娠を発表し、祝福の声が相次いで寄せられています。
【写真＆画像全文】杉本有美、結婚＆妊娠を発表
ファンからは「おめでとうございます！」「Wめでたい」「まさかご結婚とは……」「どうすればこんな可愛い人と結婚して子供まで作れるの？」や「ゴーオンシルバー!?」「ゴーオンシルバー結婚したんか！」「私の大好きなヒロインです！」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆画像全文】杉本有美、結婚＆妊娠を発表
「ゴーオンシルバー結婚したんか！」杉本さんは「ご報告です。ご一読いただけますと幸いです」とつづり、2枚の写真と1枚の画像を投稿。「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」「また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました」と発表しました。さらに「出産は秋頃を予定しています」と、出産予定時期も明言。写真では、ぽっこりとしたおなかに手を添える杉本さんの姿を見ることができます。
37歳になった杉本さん4月1日の投稿で「今年もお誕生日を迎えることができました」と、37歳の誕生日を迎えたことを報告していた杉本さん。横を向いた写真を公開していますが、思えば少しおなかが膨らんでいたかもしれません。幸せな家庭を築いてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)