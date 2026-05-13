◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 4-2 阪神(13日、神宮球場)

ヤクルトは阪神に逆転勝利し首位奪還。首位攻防戦を1勝1敗で終えました。

前日は2桁失点で大敗し阪神に首位を明け渡していたチームは、初回に幸先良く先制。直近3試合連続完封勝利中の阪神先発・郄橋遥人投手から増田珠選手がタイムリーを放ち、1点を先行しました。

先発はリーグトップ5勝をマークしている山野太一投手。初回と2回は無失点で抑えましたが、3回に佐藤輝明選手・大山悠輔選手・中野拓夢選手の3連打で2点を失い、逆転を許しました。

山野投手はその後は6回までヒットを許さず。6回裏に代打を送られ、この試合は6回105球、4被安打、4奪三振、3与四死球、2失点の内容で降板しました。

一方の打線は郄橋投手相手に2回以降沈黙し、毎回の11三振を奪われて1点ビハインドのまま終盤へ。しかし8回、阪神3番手・桐敷拓馬投手からチャンスを作ると、ドラフト6位ルーキー・石井巧選手のプロ初ヒット&初タイムリーで同点に追いつきます。

さらに満塁から代打・古賀優大選手が押し出し死球、増田選手の犠牲フライで2点勝ち越し。終盤の逆転劇で阪神を下しました。