◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 4-2 阪神(13日、神宮球場)

阪神がヤクルトに逆転負けし、2位に後退。首位攻防2連戦を1勝1敗で終えました。

先発・郄橋遥人投手は試合前まで32イニング連続無失点&3試合連続完封勝利と、圧倒的な成績でこの日のマウンドへ。しかし初回にヒットと自らの暴投でいきなりピンチを招くと、増田珠選手にセンターへ先制タイムリーを許します。

一方の打線はセ・リーグトップの5勝をマークしている山野太一投手との対戦。1点ビハインドの3回、2アウトから3番・佐藤輝明選手がライトへの2塁打を放つと、続く大山悠輔選手もライトへ2塁打を放ち同点に追いつきます。さらに前日の試合から5番に入っている中野拓夢選手のレフトへのタイムリーヒットで勝ち越し、クリーンアップの3連打で逆転に成功しました。

郄橋投手は2回以降立て直し、ヤクルト打線から毎回三振を奪い6回1失点11奪三振の好投。1点リードでマウンドを降りました。しかし8回、3番手の桐敷拓馬投手がヤクルトのドラフト6位ルーキー・石井巧選手にプロ初ヒット&初タイムリーを許し同点に。さらに4番手のモレッタ投手が押し出し死球と犠牲フライで2点を失い、逆転されました。

試合終盤に逆転を許し敗れた阪神。前日の勝利で首位に浮上していましたが、ヤクルトに再びその座を明け渡しました。