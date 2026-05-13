元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄が１２日深夜に放送された日本テレビ「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。固定化された女子アナのイメージについて語った。

この日は「女性アナウンサーのリアル」がテーマ。元ＮＨＫの中川安奈らと出演した森は「私がすごい気になるのは、女性アナウンサーっていうだけで“スポーツ選手が好きだ”っていうふうに勝手にイコールにされてしまう」と困惑を明かした。

「前に、知り合いだけでご飯に行く予定があったんですけど、お店に行ったら、サプライズゲストみたいな感じで、スポーツ選手の方がいらして。『将来有望だから、お前けよ』みたいな感じで、勝手に『好きでしょ』みたいな感じで、アナウンサーだというだけで、それを決められたのはちょっと心外だなって」と話していた。

森はテレ東退社後、女優、モデルとしても大活躍。２４年にはベルーナドームの西武戦で始球式を行ったり、２５年にはエスコンフィールドでファイターズガールと同じ衣装できつねダンスを披露するなど、多方面で話題をふりまいている。