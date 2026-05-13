読売テレビのニュース番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（月〜金曜・後３時５０分）は１３日、フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織の神戸市内での引退会見を報じた。

白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本は「本日は、今までの感謝をたくさん伝えられたらと思っております。よろしくお願いいたします」とあいさつした。会見の最後に大学時代に出会った同じ年の男性との結婚を発表した。今月５日に婚姻届を提出したことも明かした。

長年、坂本の成長を撮り続けてきた、地元・神戸のフォトスタジオ八木の八木善生代表は「ご自分の赤ちゃん抱いて、お宮参りに来ていただければ一番うれしいこと」と結婚を祝福。スタジオのますだおかだ・増田は、同フォトスタジオにたまたまロケで訪れたこともあり「坂本選手サイドも、放送で使わせていただいて、僕にとってもすごく思い入れのある場所」と感謝した。

アスリート目線として、元プロ野球・阪神タイガースで活躍した赤星憲広氏は「自分がオリンピックで金メダルを取れなかった。だから指導者になって、私が育てた選手が金メダルを私の代わりに取ってほしいというのもおっしゃっていたので、何年後になるか分かりませんけど、そういう選手を育てていただきたいなと思いますよね」とエールを送った。