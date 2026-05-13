＜親を頼りすぎ？＞夫とママ友の指摘「都合よく甘えすぎじゃないの？」納得できない…【第2話まんが】
私（アスミ、30代）は6歳の長女（スイ）と0歳の次女（アイ）の母。長女一人のときは多少余裕のある子育てができていましたが、子どもが2人になると毎日てんやわんや。夫（フミタカ、40代）はもちろん、近所に住む母（ユウコ、60代）の助けがないとやっていけません。そんなある日、母から長女のプール送迎や実家でのお泊まりを提案されました。でも私が断ると、母は両親と私のグループLINEから退室するほど機嫌を損ねてしまったのです。
スマホの画面を見続ける私。グループLINEを急に抜けるなんて、母の行動は子どもじみています。戸惑いとイラ立ちが収まらない私は、思わず夫にグチりました。
もちろん、夫のグチを言ったのは伏せつつ……長女の体調を理由に、母からのプールやお泊まりの誘いを断ったことを伝えました。
翌週、体調が回復した娘を幼稚園にお迎えに行くと、ママ友のナナコちゃんに会いました。
ナナコちゃん親子を園帰りにうちへ招待し、子どもたちを家の中で遊ばせながら話します。母との一連の流れについて話すと、「感謝の気持ちが足りないんじゃ？」と言われてしまいました。
普段どれくらい母に頼っているのか聞かれた私は、素直に答えました。母とはほぼ毎日連絡を取り合っているし、お出かけするときもだいたい一緒です。
家の中にゴキブリが出たときに、退治をお願いしたこともありました。私一人ではどうにもできない状況だったのです。
母がグループLINEを抜けたあと、返事がない画面を見つめながら私はイラ立ちを募らせました。父はLINEが苦手で普段発言しないため、状況は動きません。
思わず夫にグチをこぼすと「（母の）虫の居所が悪かっただけ」「（アスミが母に）少し頼りすぎでは」と指摘されます。ママ友のナナコちゃんにも「お母さんへの感謝が足りない」「都合よく親に甘えすぎ」と厳しい言葉をかけられました。
日常的に両親へ頼り、頻繁に行動を共にしてきたのは事実ですが、孫に関わりたい両親の気持ちも汲んでのつき合いです。そんなに咎められることでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
スマホの画面を見続ける私。グループLINEを急に抜けるなんて、母の行動は子どもじみています。戸惑いとイラ立ちが収まらない私は、思わず夫にグチりました。
もちろん、夫のグチを言ったのは伏せつつ……長女の体調を理由に、母からのプールやお泊まりの誘いを断ったことを伝えました。
翌週、体調が回復した娘を幼稚園にお迎えに行くと、ママ友のナナコちゃんに会いました。
ナナコちゃん親子を園帰りにうちへ招待し、子どもたちを家の中で遊ばせながら話します。母との一連の流れについて話すと、「感謝の気持ちが足りないんじゃ？」と言われてしまいました。
普段どれくらい母に頼っているのか聞かれた私は、素直に答えました。母とはほぼ毎日連絡を取り合っているし、お出かけするときもだいたい一緒です。
家の中にゴキブリが出たときに、退治をお願いしたこともありました。私一人ではどうにもできない状況だったのです。
母がグループLINEを抜けたあと、返事がない画面を見つめながら私はイラ立ちを募らせました。父はLINEが苦手で普段発言しないため、状況は動きません。
思わず夫にグチをこぼすと「（母の）虫の居所が悪かっただけ」「（アスミが母に）少し頼りすぎでは」と指摘されます。ママ友のナナコちゃんにも「お母さんへの感謝が足りない」「都合よく親に甘えすぎ」と厳しい言葉をかけられました。
日常的に両親へ頼り、頻繁に行動を共にしてきたのは事実ですが、孫に関わりたい両親の気持ちも汲んでのつき合いです。そんなに咎められることでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと