相川七瀬、約30年ぶり日本武道館公演への思い重ねた新曲「Challengers」配信開始
デビュー30周年イヤーを迎えている相川七瀬が、新曲「Challengers」を配信リリースした。
【写真】大学院卒業を報告した、はかま姿の相川七瀬
同曲は、FODの『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026』中継テーマソングとして書き下ろされたもの。タイトルのとおり、マウンドや打席で挑み続ける選手たちはもちろん、日々の生活の中で葛藤し、挑戦を続けるすべての人々へ向けたエールが込められている。
また、歌詞には相川自身が11月に控える「約30年ぶりの日本武道館公演」という大きな挑戦に向き合う決意も投影されており、聴く者の背中を力強く押す応援ソングに仕上がっている。
相川は、アーティストとしての活動の傍ら、この春に大学院を卒業。次に見据えるのは、夏の全国ツアー、そして11月2日に開催される約30年ぶりの日本武道館公演『30th Anniversary ROCK KINGDOM TOUR 2026 -FINAL-』だ。30年の時を経て、再び聖地のステージに立つ相川がどのような景色を見せてくれるのか。アニバーサリーイヤーのクライマックスに向けて加速する相川七瀬に注目だ。
【写真】大学院卒業を報告した、はかま姿の相川七瀬
同曲は、FODの『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026』中継テーマソングとして書き下ろされたもの。タイトルのとおり、マウンドや打席で挑み続ける選手たちはもちろん、日々の生活の中で葛藤し、挑戦を続けるすべての人々へ向けたエールが込められている。
また、歌詞には相川自身が11月に控える「約30年ぶりの日本武道館公演」という大きな挑戦に向き合う決意も投影されており、聴く者の背中を力強く押す応援ソングに仕上がっている。