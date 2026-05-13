フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が“リハビリ”中の姿を公開し、心配の声が寄せられている。

【映像】原因不明の体調不良で手術後の高橋真麻（複数カット）

真麻は2026年5月3日に更新したブログで、「実は3月末から原因不明の声帯まひになり、声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですが、この度、声帯の手術を終え退院致しました。これからリハビリや経過観察があります」と、手術を受けていたことを明かしていた。

リハビリ中でも仕事に励む姿に「しんどそうでしたね」などの声

12日には、フジテレビ系バラエティー番組「ぽかぽか」に出演後ブログを更新し、「リハビリ中の声はいつになったら治るのかしら……ガサガサ声ですみませんでした」と、仕事に励む姿を公開していた。

父で俳優の高橋英樹も同日、自身のブログで「ゆっくりゆっくりの回復となるようですが、、早く！善くなりますように！父の願いです」と娘の回復を願うコメントを寄せている。

真麻の姿に、「お声がしんどそうでしたね。早く治りますように。」「無理せずお大事になさって下さい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）