俳優の橋本環奈（27）が、家族旅行で香川県と徳島県を満喫するプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】橋本環奈の激変した姿や旅行中の様子（複数カット）

橋本はこれまでXで、ドラマやイベントでのオフショットのほか、あどけない表情でピースをする幼少期の姿や、新幹線でビールを持つプライベートショットなど、さまざまな一面を見せてきた。2026年3月の更新では、主演ドラマ「ヤンドク！」のオフショットを投稿。金髪にピンクの特攻服を着た“激変”ショットには「金髪ヤンキーも似合っちゃうなんて…」「尊すぎ」などのコメントも寄せられていた。

家族旅行で香川＆徳島を満喫

5月12日の投稿では、「先日、家族で香川&徳島旅行行きましたぁー。初の四国！うどん、いっぱい食べれるようにワンピースで行きました。2日間で8店舗いったよ。食べ過ぎ。真剣な顔でうどん食べてる私」と、うどんを堪能するプライベートな姿も公開。

この投稿には「2日間で8店舗はなかなかの猛者」「横顔、美しすぎ」「ナチュラルな橋本環奈さんが逆にオーラ出てる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）