声優アーティスト・相良茉優、最新シングル「＋MUSIC, ＋LOVE!!」配信スタート！

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声優アーティスト・相良茉優の最新シングル「＋MUSIC, ＋LOVE!!」が、5月13日よりREAL AKIBA RECORDZより各音楽配信サービスにて配信を開始した。

本作は「Hi！」「Go！Make sound！」「Yes！」といった掛け声とともにテンポよく展開する高揚感あふれるサウンドと、“足して足して足してっていいんだよ”というキャッチーで中毒性の高いフレーズが印象的な、聴いた瞬間から気分が一段上がるポジティブチューン。“楽しいことをもっと足していこう”というメッセージを明るくまっすぐに届ける構成となっており、落ち込んだ日も、ちょっといい日も、「この曲を足しておけば大丈夫」と思わせてくれる前向きなエネルギーに満ちている。また、コール＆レスポンスを強く意識したライブ特化型アンセムとしても制作されており、クラップや声出しによって会場全体が一体となる瞬間を生み出す、ライブシーンとの親和性の高い楽曲に仕上がっている。

相良茉優は『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』中須かすみ役をはじめ、複数の人気アニメ作品で主要キャラクターを担当し、国内外で高い認知と支持を獲得してきた声優アーティストで、透明感と表現力を兼ね備えたボーカル、そしてライブ・イベントでの安定したパフォーマンス力に定評がある。REAL AKIBA RECORDZ加入後の初リリースとなる本作は、彼女の持つ明るさや前向きさ、ライブでの一体感を最大限に引き出す作品として位置付けられ、レーベルの新たなスタートを象徴するタイトルにもなっている。

●配信情報

「＋MUSIC, ＋LOVE!!」

作詞：松井洋平

作曲：藤井健太郎

5月13日配信開始

配信リンクはこちら

https://linkco.re/A9PDeHsr

＜相良茉優 プロフィール＞

声優として培った豊かな演技力と、伸びやかで芯のある歌声が魅力のアーティスト。感情の機微を丁寧に描き出す表現力で、聴く者の心を深く揺さぶる存在。キャラクターソングから自身名義の楽曲まで幅広く挑戦し、物語性のある歌唱で世界観を立体的に描く。ステージでは自然体の佇まいと確かな歌唱力で、観客に寄り添う温度を届けている。

関連リンク

相良茉優 公式X

https://x.com/MayuSgr