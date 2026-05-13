シリーズでお伝えしている「ちいきのチカラ」。かつて衣類の防虫剤としてよく使われていた樟脳。香りを覚えている年配の方も多いかと思います。

その昔、薩摩は樟脳の一大生産地でしたが、今はほとんど作られていません。薩摩焼の十五代・沈壽官さんが、失われた樟脳を復活させ、その力で地域を盛り上げようと奮闘しています。

鹿児島に多く生えていて、県の木にも指定されているクスノキ。

その枝や葉を蒸留して作られるのが、真っ白な粉「樟脳」です。

400年以上の歴史をもつ薩摩焼の陶芸家、十五代・沈壽官さん(66)。薩摩の樟脳を復活させようと、今年3月、日置市東市来町美山に、樟脳の工場を造りました。

（岡田キャスター）「爽やかな清涼感というか、森の香りというか」

（十五代・沈壽官さん）「自然の香り。樹形があまり良くないので、クスノキは建材には向いてない。今や全く利用価値がない」

昭和30年代頃まで衣類の防虫剤として重宝されていた樟脳。しかしその後、より安価な石油由来のナフタリンなどの登場で需要が減少。今ではほとんど使われることはなくなりました。

失われた樟脳づくりを復活させようと呼びかけた沈壽官さんの下に、技術者や研究者など10人ほどが集まりました。

この日は、完成した蒸留器で初めての本格的な蒸留です。指揮を執るのは新川光郎さん(63)。日置市役所を定年退職後、プロジェクトに加わり、およそ1年半かけて実験を繰り返してきました。

（新川光郎さん）「チップの大きさ、時間、蒸す温度などの測定もずっとやって。役所の仕事もありがたい仕事だったけど、また違った分野で地域に関われる」

美山は“日本の樟脳製造の発祥の地”といわれています。

（十五代・沈壽官さん）「立派な碑でしょ」

（岡田キャスター）「樟脳製造創業の地」

樟脳はおよそ420年前、日本に渡来した朝鮮陶工のひとりが製法を伝えたとされています。

作るには素焼きの鉢が必要で、樟脳と焼き物は切っても切れない関係だったのです。

父である十四代が遺したこの石碑が、樟脳復活へのきっかけのひとつです。

（十五代・沈壽官さん）「60歳になると、何か自分で始めてみたくなった。社会的な意義があること、歴史的な意義があること、そういう仕事をしたい」

蒸留開始から4時間。沈壽官さんも落ち着かない様子です。

そして…「おお！これ結晶か！」

（十五代・沈壽官さん）「これが樟脳の結晶。それと黄色いところを抽出したオイルができる。

（冷却層に）溜まった水にも成分が溶け込んでいるので、これも立派な商品になる」

初蒸留の成功に、メンバーの笑顔が弾けます。

樟脳は薩摩藩にとってどんな存在だったのか。

樟脳の歴史に詳しい黎明館の深港恭子主任学芸員です。

「幕末期も薩摩藩にとって重要な、利潤を上げるための産品だった。（記録には）三島の砂糖、琉球貿易に次ぐ、重要な品が樟脳であると書かれている」

薩摩の樟脳が世界でも貴重なものであったことを示すものがあります。

（深港恭子 主任学芸員）「フランスのパリ万博事務局が発行した正式な出品目録。『エンパイア・ドゥ・ジャポン（大日本帝国）』とある。『カンファー・ドゥ・サツマ』、これが樟脳」

1867年のパリ万博に薩摩の樟脳が出品されていたことを示す証拠です。薩摩の樟脳は「東洋の白銀」と呼ばれ、薩摩藩の財政を潤した重要なものでした。

廃校を利用して障害者が働く日置市の事業所です。できた樟脳を小さな袋に詰める作業を行っています。

（利用者）「（樟脳の香りは？）好き。きれいだな」

地域のお年寄りや障害者の就労にも役立てたいと考える沈壽官さんの声かけで、作業を引き受けることになりました。

（一般社団法人福City・勝田一生理事長）「（仕事が）誰かの役に立ってるところを実感してもらいたいというのがあった。本当に生き生きと、いつも以上に仕事をしてもらえる」

この日は、日置市の他の社会福祉法人のスタッフも視察に訪れていました。

（視察に訪れた社会福祉法人）「この量どれくらいで（作業する）？」

「1日4時間くらいの作業で、200～250袋くらいのスピードで」

（視察に訪れた社会福祉法人）「うちに通所している障害者も十分取り組める「地域のブランドに私たちが携わっている意識を持てるんじゃないか」

薩摩樟脳は、地域の障害者の就労支援としても、すでに力を発揮しつつあります。

先月、美山の沈壽官窯で、毎年恒例のお茶会が開かれました。会場の横で、薩摩樟脳のお披露目です。

（新川光郎さん）「去年の今頃は、試験機で倉庫でつくっていた。お披露目できる日がくるとは思っていなかった」

（十五代・沈壽官さん）「100%植物由来。これは完全にクスノキからだけ」

（客）「ああいい香り」「優しいね」

（十五代・沈壽官さん）「ちょっと心配していたけど、みなさん香りがいいとおっしゃるので、とてもホッとしている」

テントには客が次々に訪れ、用意した180袋の8割が一気に売れました。

（十五代・沈壽官さん）「ひとつ今まで無かった新しいことが、自分の一日に加わるだけで、いろんなものが変わってくると思う。鹿児島発で少しずつみなさんに喜んでいただけたら」

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