TOKYO FMの番組「FM EVA 30.0」。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回は、『エヴァンゲリオン』シリーズでCGを手がけたスタジオカラー デジタル部に所属するCGI監督・鬼塚大輔さんと、CGIアニメーションディレクター・松井祐亮さんの対談の様子をお届け。ここでは、『エヴァンゲリオン』シリーズの原作者で、お2人が所属する株式会社カラーの代表を務める庵野秀明さんについて伺いました。

左から：鬼塚大輔さん、松井祐亮さん

―--『エヴァンゲリオン』を生み出した庵野秀明総監督について、鬼塚さんと松井さんは、どうご覧になっているのでしょうか？松井：隙のない方ですね。俺がびっくりしたのが、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』（以下『シン・エヴァ』）の特報1の映像で、8号機がグルグル回転しながら銃を撃つシーンがあるんですね。それについて、「なんで回転するか分かるか？」と聞かれて、「いや……ちょっと分からないですね」って答えたら、「回転っていうのは、上と下、天地を確認するために回っているんだぞ」と。それで「映画『風の谷のナウシカ』のワンシーンで、メーヴェ（小型飛行装置）に乗ったナウシカが、雲のなかからバンって出てきたときにグルっと1回転したのは、なぜか分かるか？ あれも、見えないから天地を確認するためなんだ。遊んでいるわけじゃない」って言われて、「はあ！」って目から鱗だった話を聞いたことがありました。そういう隙のなさもありますし、かわいいところもあって……（笑）。鬼塚：ハハハ（笑）。松井：僕と一緒に『シン・エヴァ』をチェックしているときに、おはぎを食べながらチェックしていて、食べ終わったら“グー”ってスヤスヤ寝ているんです。そのときに「かわいいな、この人は」と思って（笑）。そのコントラストがすごく素敵な方だなっていう印象は、いまだにありますね。鬼塚：（庵野秀明総監督を）一言で言うのは難しいですけど、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』が終わったときかな、最後のカットがデジタル部のカットだったんですね。（レンダリングの）計算を全員でかけて、そのカットを納品して終わったんだけど、それまで庵野さんが待っていてくれて、終わった僕たちのところに来て、膝まで頭を下げて「ありがとうございました！」と言ってくれたんですよね。その後、みんなでデニーズで朝ご飯を食べるっていう（笑）。松井：それ、聞きました（笑）。鬼塚：でも、そういう行動を取られると「次も頑張ろう！」って思うじゃないですか。松井：そうですね。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』のときも『シン・エヴァ』のときも、終わりましたっていうときにわざわざ来ていただいて……俺は会社の前でハグしました（笑）。鬼塚：あとやっぱり（1枚に対する）こだわりが強いから、ミリ単位で赤い線が入るんですよね。フレームもミリ単位でずらすとか。そして、今でもちゃんと描いていますよね。ラフ画だったりするけれども、「こういうふうにしたい」っていう思いがやっぱり強いから、新しいものをどんどん取り入れて。なので、最初は紙だったから、前は机の上に付箋がいっぱい置かれていたんですよ。松井：ありましたねぇ（笑）！鬼塚：それがメールに変わり、絵も紙のスキャンからデジタルで直接描かれるようになり……みたいな。「自分が60歳のときに、そんなことができるのかな？ すげえな」って思いながら見ています。



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『FM EVA 30.0』は、Amazon Musicでポッドキャスト番組として独占配信中！

放送では時間の都合でお届けできなかった部分も含む特別編集版を、どうぞお楽しみください。

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