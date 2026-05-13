元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里が、母の日のプレゼントを披露し、喜びを伝えた。

矢口は１３日、自身のインスタグラムを更新。「みんなーーー！！！ 見て見て見て見て見てーーーーー！！ お花もらって充分幸せなのに、もうひとつ母の日のプレゼントもらいました すんごい可愛い世界にひとつだけのトートバッグ」と興奮気味に記し、子どもの描いたアンパンマンの絵をプリントしたトートバッグの写真を投稿。

「長男が『ママにカバンをあげたらどう？』と提案してくれて、次男がアンパンマンが飛んでるところの絵を描いてくれて、それをおとうちゃんが形にしてくれました 作るまでのお話も最高過ぎて本当に嬉しかったです」と製作までの経過を報告。

「そしてアンパンマンの絵が上手なのも感動する お花と可愛いトートバッグ心からありがとう 大切にします そしてまだまだ甘えてもらえるように、ママ頑張ります！！ だーい好き」とつづり、子どもとのスリーショットもアップした。

この投稿には、「可愛い」「とっても可愛いバッグ 嬉しいですねー アンパンマンの絵、上手！！また飛んでるところがいいですねぇ」「本当に大きくなったんですね こんな素敵なプレゼント 世界一の幸せママさんですね」「素敵な母の日だネ」「それぞれの才能さえ垣間見られますね おとうちゃんさんも」などのコメントが寄せられた。

矢口は２０１８年３月に元モデルの男性と４年間の交際を経て再婚。１９年８月に長男、２１年１０月に次男を出産したことを発表した。