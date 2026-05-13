21:00
ブラジル小売売上高（3月）
予想　2.5%　前回　0.2%（前年比)

米生産者物価指数（PPI）（4月）21:30
予想　0.5%　前回　0.5%（前月比)　
予想　4.8%　前回　4.0%（前年比)
予想　0.4%　前回　0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　4.3%　前回　3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

ドイツ経常収支（3月）時刻未定
予想　N/A　前回　220.0億ユーロ

23:30　
米週間石油在庫統計

14日
0:30　
コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

2:00　
米30年債入札（250億ドル）
マン英中銀委員、イベント講演

2:15　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

2:30　
カナダ中銀議事録（4月29日開催分）

4:00　
レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演

4:15　
ラガルドECB総裁、イベント講演

トランプ米大統領、中国訪問（15日まで）
OPEC月報

※予定は変更されることがあります。