ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル小売売上高（3月）
予想 2.5% 前回 0.2%（前年比)
米生産者物価指数（PPI）（4月）21:30
予想 0.5% 前回 0.5%（前月比)
予想 4.8% 前回 4.0%（前年比)
予想 0.4% 前回 0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 4.3% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
ドイツ経常収支（3月）時刻未定
予想 N/A 前回 220.0億ユーロ
23:30
米週間石油在庫統計
14日
0:30
コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:00
米30年債入札（250億ドル）
マン英中銀委員、イベント講演
2:15
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:30
カナダ中銀議事録（4月29日開催分）
4:00
レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演
4:15
ラガルドECB総裁、イベント講演
トランプ米大統領、中国訪問（15日まで）
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。
ブラジル小売売上高（3月）
予想 2.5% 前回 0.2%（前年比)
米生産者物価指数（PPI）（4月）21:30
予想 0.5% 前回 0.5%（前月比)
予想 4.8% 前回 4.0%（前年比)
予想 0.4% 前回 0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 4.3% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
ドイツ経常収支（3月）時刻未定
予想 N/A 前回 220.0億ユーロ
23:30
米週間石油在庫統計
14日
0:30
コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:00
米30年債入札（250億ドル）
マン英中銀委員、イベント講演
2:15
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:30
カナダ中銀議事録（4月29日開催分）
4:00
レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演
4:15
ラガルドECB総裁、イベント講演
トランプ米大統領、中国訪問（15日まで）
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。