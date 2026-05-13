ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル小売売上高（3月）

予想 2.5% 前回 0.2%（前年比)



米生産者物価指数（PPI）（4月）21:30

予想 0.5% 前回 0.5%（前月比)

予想 4.8% 前回 4.0%（前年比)

予想 0.4% 前回 0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 4.3% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



ドイツ経常収支（3月）時刻未定

予想 N/A 前回 220.0億ユーロ



23:30

米週間石油在庫統計



14日

0:30

コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



2:00

米30年債入札（250億ドル）

マン英中銀委員、イベント講演



2:15

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



2:30

カナダ中銀議事録（4月29日開催分）



4:00

レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演



4:15

ラガルドECB総裁、イベント講演



トランプ米大統領、中国訪問（15日まで）

OPEC月報



※予定は変更されることがあります。

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