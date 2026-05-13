最優秀選手賞に輝いた日大国際の大豆生田（カメラ・塩沢　武士）

写真拡大

　　静岡県学生野球春季リーグは１３日、日大国際が３季連続３１回目の優勝を飾って全日程が終了し、閉会式が行われた。最優秀選手賞には日大国際の大豆生田優輝主将（４年）が初めて輝いた。個人賞は以下の通り。

　▽最優秀選手賞（ＭＶＰ）　大豆生田優輝（日大国際４年）

　▽最優秀投手賞　池田幌汰（静岡産業大３年）

　▽最優秀防御率　池田幌汰（静岡産業大３年）０・７０

　▽首位打者　鈴木伊織（常葉大浜松２年）４割７分７厘

　▽本塁打王　古山海帆（静岡産業大３年）大本虎太郎（東海大静岡４年）２本

　▽盗塁王　石川蒼（日大国際４年）１６

　▽新人賞　黒川和真（東海大静岡２年）鈴木伊織（常葉大浜松２年）

　▽ベスト９　◇投手　池田幌汰（静岡産業大３年）◇捕手　武田功志（常葉大静岡４年）◇一塁手　大本虎太郎（東海大静岡４年）◇二塁手　栗崎鷹斗（常葉大浜松３年）◇三塁手　大立翔良（日大国際４年）◇遊撃手　脇野颯太（東海大静岡４年）◇外野手　鈴木伊織（常葉大浜松２年）大豆生田優輝（日大国際４年）小柳凌誠（常葉大浜松４年）◇指名打者　白石拓郎（東海大静岡２年）