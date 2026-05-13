昨年１２月に第１子出産を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーが、１３日までに自身のＳＮＳを更新。最新コーデショットを公開した。

郡司アナはインスタグラムに「去年からパンツスタイルが増えてデニム＆フラットシューズが制服化している最近ですが 甘めのトップスを着ると気分が上がります…」とつづり、首元がつまった透け感のある素材のノースリーブトップスにデニムを合わせた姿を披露。二の腕を出すコーディネートで「ヒップもすっぽり隠れるのが◎」と紹介している。

この投稿にフォロワーからは「細いすねー」「ん〜！いい女」「いつ見ても最高に美人さん」「更に綺麗になられましたね」「素敵な大人の雰囲気」などのコメントが寄せられている。

郡司アナは２０１３年に入社し、産休前は「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）のニュースコーナーなどを担当。２２年９月にスタートした、同局アナウンサー発のアパレルブランド「Ａｕｄｉｒｅ（アウディーレ）」を立ち上げたことも話題になっている。プライベートでは昨年５月に結婚を発表し、８月に第１子妊娠、同１２月に出産を公表した。