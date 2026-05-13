一世を風靡したダンスボーカルグループの元メンバーが誕生日を迎えた。

１３日までにインスタグラムで「みなさんたくさんのお祝いメッセージ、ありがとうございました」と、１１日に３８歳の誕生日を迎えたことを報告したのは、２０２０年末で解散したＥ−ｇｉｒｌｓの元メンバーで歌手のＤｒｅａｍ Ａｍｉ。「当日は急遽仕事がなくなり、都内のホテルでゆっくり贅沢な時間を過ごさせてもらいました 今まで食べたチョコケーキの中で１番美味しかったし、まさかすぎるプレゼントまで．．．言葉通り、ハッピーなバースデイでした」と続けた。

この投稿には「あみちゃんずっと可愛い おめでとうございます」「おめでとう！大好きです！」「だいすきだよーー」「お誕生日おめでとうございます 美味しそうなケーキ」「素敵な一年になりますように」「かわい〜い！」などの声が届いている。

Ｄｒｅａｍ Ａｍｉは、フジテレビ系恋愛バラエティー番組「テラスハウス」に出演していた建築家でデザイナーの夫・半田悠人氏と２０２０年２月に結婚。半田氏は「テラスハウス」で「半さん」の愛称で親しまれた。２２年９月に第１子男児の誕生を発表した。