「ロッテ２−６日本ハム」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが３連敗で、今季ワーストの借金「９」となった。これまでのＮＰＢで優勝したチームのシーズン中最大借金は、０７年日本ハムの「８」。デッドラインを超えた。

先発の小島は勝ち星のないまま、４連敗となった。

四球が失点に絡んだ。二回に水野の適時打など２安打２四球に三塁・寺地の適時失策も絡んで先制の２点を献上。三回は先頭の清宮幸に四球を与え、レイエスにバックスクリーンへの２ランを浴びた。四回以降は立ち直り、７回５安打４失点だった。

降板後は「四球後のホームランの場面、結果的にもったいない点の取られ方になってしまったので反省しなくてはいけないところではありますけど、終盤はそこから無失点で行けたところは良かった」とコメントした。

低調な打線は、１番に小川、２番に友杉を置く新打順を編成したが、日本ハム先発・福島の前に苦戦した。

五回まで１安打。六回は寺地、高部の連打と小川がセーフティーバントを決めて無死満塁の絶好機を作って上位打線を迎えたが、友杉が空振り三振、西川が三ゴロ、ポランコが左飛に倒れて無得点に終わった。

七回は１死二塁から山口が弾丸ライナーで左翼ポール際に突き刺す１号２ランで一矢報いた。