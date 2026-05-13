日本航空（JAL）は5月10日、公式Xアカウントを更新。母の日にちなみ、ピンク色のキャップをかぶったロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）の広告を公開した。

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日本航空が「世界中のお母さんへ」と題して公開した画像では、大谷はピンク色のキャップを後ろ向きにかぶり、1輪のカーネーションを持って笑顔を見せている。公式アカウントは「今日5月10日は #母の日」とコメントし、MLBでは選手がピンク色のグッズを身につけて感謝やリスペクトを表現する母の日の恒例となっていることを紹介した。

最後は「皆さんも、ピンク色とともに大切な方に日頃の感謝を伝えてみてはいかがでしょうか」とフォロワーに呼びかけた。



【画像】ピンクキャップ姿の大谷翔平（画像は日本航空（JAL）公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「ピンクのオオタニサンは新鮮！」「ピンクの帽子に込められた意味、素敵すぎる…」「こういうMLBの文化を見ると、スポーツって本当に人を温かくしますね」「かわいいな」「父の日版を期待してます」「本当に素敵な文化ですよね」「ピンク帽子もめちゃくちゃ似合ってる」などコメントが寄せられた。