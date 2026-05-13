陸上男子短距離の小池祐貴（30）と、バイオリニストの高松亜衣さん（27）が結婚を発表し、ネット上で話題となっている。

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小池は5月9日の投稿で「小池祐貴はこの度、ヴァイオリニストの高松亜衣さんと結婚いたしました」と報告。「人生何が起こるか分からないもので、互いに『この人だ』と直感し、わずか2カ月で結婚を決めました」とつづり、スピード婚であることを明かした。

高松さんも自身のInstagramで「皆さまへ、ご報告があります」と結婚を発表。2人は陸上競技場で撮影したツーショットを公開した。小池はトレーニングウェア姿でスパイクを添え、高松はドレス姿でバイオリンを手にしている。さらに、競技場の客席で撮影したウェディングフォトも披露した。

陸上選手と東京藝術大学卒のバイオリニストという異色のカップル誕生に、SNS上では「おめでとうございます！」「末永くお幸せに」といった祝福の声が続々と寄せられた。また、「可愛い奥様でうらやましい」「どんな出会いだったのだろう」など、2人の馴れ初めを気にするコメントも多く見られた。

【画像】陸上・小池祐貴、バイオリニストの高松亜衣さんと仲睦まじいツーショット（画像は小池祐貴Instagramより引用）

2人の投稿には、Instagramユーザーから「2人とも笑顔が似ててお似合いすぎる」「マジビックリした」「陸上短距離選手との接点がどうしても想像出来ない」「かなり衝撃のニュース」「人生、何が起こるかわかりませんね」「小池クンうらやましいぞ！」「どんなご縁なのかな？」「きっと素敵な出会いがあったのでしょうね」「まさか、アスリートの方とご一緒になられるとは」「笑ったお顔がそっくりですね」「嬉しくて涙が出てきました」「好感度爆上がり」「どのように出会ったのでしょう？きっと衝撃的な出逢いだったんでしょうね」「夫婦揃って、益々のご活躍を祈願致します」など多くのコメントが寄せられた。