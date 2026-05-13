NELKE、新曲「Chapter」のMV公開！ジャケットイラストを使用しながら楽曲に寄り添うように映し出される歌詞が印象的

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4月にメジャーデビューした5人組バンドNELKEが、新曲「Chapter」のMVを公開した。

■次々と移り変わる情景が記憶をたどるスライドショーのように展開

5月13日に配信リリースとなった「Chapter」は、軽快なサウンドにのせて、重なるメロディが印象的なポップチューン。

日常のなかに残り続ける記憶や温度を何度も繰り返すように区切れない想いと、人間の取捨選択を映し出す一曲となっている。

MVは、ディレクター・イラストレーションを「Chapter」のジャケット制作も手掛けたHanna（ひとつめの「a」は、ウムラウトありが正式表記）、アニメーションをTetsuya Tatamitaniが担当。

アニメーションで制作された本映像は、ジャケットイラストを使用しながら、楽曲に寄り添うように映し出される歌詞が印象的な作品に。

次々と移り変わる情景が、記憶をたどるスライドショーのように展開され、楽曲の世界観をより鮮やかに映し出している。

NELKEは、自身最大規模のワンマンライブツアー『VAST RESONANCE』を開催中。ツアーファイナルは、自身初となるホールワンマンを7月10日に東京・SGCホール有明にて行う。

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Chapter」

■【画像】「Chapter」のジャケット写真

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