秋の大祭・長崎くんちまで約5か月。各踊町では6月の「小屋入り」を前に準備が進められています。

元船町の関係者が日本舞踊の社中と結納を交わし、出演を依頼しました。

（元船町くんち奉賛会 尾上 徹 会長）

「元船町の一員として迎えられることを喜ばしく思う。指導を厳しく優しくお願いする」

結納を交わしたのは長崎くんちで「唐船祭」を奉納する元船町と日本舞踊・藤間流の藤間 金彌師匠です。

町の関係者が出演を依頼し、結納金を納めました。

江戸時代、貿易船が停泊し、海の玄関口として栄えた元船町。

くんちではその歴史にちなんだ演し物を奉納します。

藤間師匠の社中は中国の楽器を使った「明清楽」を演奏するほか、町の子どもたちの踊りの指導にあたります。

（日本舞踊 藤間流 藤間 金彌 師匠）

「10年ぶりということで、いつもより心配やいろいろなことを考えることが多かったが、しっかりくんちの3日間務められるように頑張ろうと、心新たに思っている」

（元船町くんち奉賛会 尾上 徹 会長）

「うちも踊町の中で一番だと思っている。(奉納を見た)市民の皆さんに評価してほしい」

長崎くんちは6月1日に「小屋入り」を迎え、各踊町で本格的な稽古が始まります。