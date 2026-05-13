今回紹介するのは、Threadsに投稿された楽しそうに遊んでいた猫ちゃん。激しい動きをしながら、遊んでいた猫ちゃんでしたが、カメラで撮られていることに気付いた途端…。投稿はThreadsにて、1.2万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちから注目されました。

【動画：激しめに遊んでいた猫→撮られていることに気が付いた次の瞬間…可愛すぎる『リアクション』】

激しめに遊んでいて…

今回、Threadsに投稿したのは「オーレママ」さん。登場したのは、猫のラビちゃんです。

投稿によると、ラビちゃんはベッドのシートで楽しそうに遊んでいた模様。激しい動きをして暴れていたラビちゃんでしたが、ふと投稿主さんをチラリ。どうやらカメラで撮影されていることに気付いたようです。

その途端、さっきまでの暴れっぷりはどこへやら。急に静かになり、挨拶をするかのようにおててをあげたそう。見られていると恥ずかしくなっちゃうタイプなのかもしれません。

急に大人しくなるラビちゃんに猫好きたちも爆笑

激しい動きで遊んでいたのに、カメラに気付いた途端フリーズしたラビちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「シーツ直して無かったことにしてる！可愛い」「あ、ちょっと。撮るなら事務所通して」「この撮影は本猫様の許可を得ているのでしょうか？ｗ」などの声が多く寄せられていました。多くの方がラビちゃんの動きの変化を見て笑いがこみ上げてきたみたいです。

Threadsアカウント「オーレママ」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。猫ちゃんたちを眺めていると、こっちまで元気が湧いてきます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「オーレママ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。