猫がおしりを高く上げる5つの理由

猫のおしりを上げる仕草は、見た目がかわいらしいだけでなく、気持ちが表れやすい行動のひとつです。

ただし、どの猫にも同じ意味があるわけではなく、そのときの状況によって受け取り方を変える必要があります。まずは、よくある理由を順番に見ていきましょう。

1.撫でられて気持ちいい

背中から腰にかけて撫でられるのが好きな猫は、おしりを上げて「そこ、もっと撫でて」と伝えるような反応をすることがあります。特にしっぽの付け根あたりは、心地よく感じやすい猫も多い場所です。

このときにゴロゴロ喉を鳴らしていたり、目を細めていたりするなら、かなり満足している可能性が高いでしょう。

2.甘えて存在をアピールしている

猫がおしりを向けるのは、信頼している相手に対して見せやすい行動です。猫同士でも、親しい相手にすり寄りながらおしりを向けることがあります。

そのため、「撫でてほしい」「気づいてほしい」「もっと構ってほしい」といった甘えの気持ちが含まれている場合もあります。

3.においをつけたい

猫は体をこすりつけたり、しっぽを立てたりしながら、自分のにおいを相手や物につけることがあります。おしりを上げるのも、におい腺のある部分を近づける行動のひとつと考えられます。

「ここは安心できる場所」「あなたは仲間だよ」といった気持ちの表れとして見られることも。

4.発情行動の可能性がある

特に避妊手術をしていないメス猫では、発情期に腰を持ち上げて、しっぽを横にずらすような姿勢を取ることがあります。

このとき、普段より鳴き声が大きい、落ち着かない、そわそわしているなどの変化が重なることも。いつもの甘え方と少し違うと感じるなら、発情の可能性も含めて見たほうがよいでしょう。

5.触られ方が合わず興奮している

腰まわりは敏感な猫も多く、撫で方によっては気持ちよさより刺激が強くなりすぎることがあります。その結果、おしりを上げたあとに急に噛んだり、しっぽを強く振ったり、皮膚がピクピクしたりすることも。

一見うれしそうでも、実は「もう十分」「ちょっと刺激が強い」というサインに変わっていることもあるため注意が必要です。

上手な対処法

おしりを上げる仕草が見られたときは、「喜んでいるからずっと撫でる」のではなく、その猫の反応に合わせて調整することが大切です。

心地よさのピークを越えると、急に嫌がることもあるため、短く気持ちよく終わる意識が役立ちます。

気持ちよさそうなら短く撫でて“いいところでやめる”

満足していそうに見えるときでも、長く続けすぎると刺激が強くなりすぎることがあります。

気持ちよさそうな表情が見られているうちに切り上げると、嫌がる手前で終わりやすくなります。「もっと撫でたい」くらいで終えるほうが、次もよい印象で受け入れやすいでしょう。

興奮してきたら手を止めて距離を取る

しっぽを強く振る、耳が倒れる、皮膚がぴくぴくするといった変化が見えたら、そこで一度手を止めるのが安心です。

そのまま続けると、噛みつきや猫キックに発展することもあります。気持ちを切り替えられるように、少し距離を取って落ち着くのを待ちましょう。

発情が疑われるなら環境管理と相談を考える

発情による行動が疑われる場合は、不妊手術（避妊・去勢）の有無、鳴き声の増加、落ち着かなさなども含めて考える必要があります。

生活への影響が大きい場合や判断に迷う場合は、動物病院で相談したほうが安心です。無理に行動だけを止めようとするより、背景を整理して対応するほうが落ち着きやすくなります。

まとめ

猫がおしりを高く上げるのは、気持ちよさ、甘え、マーキングなどが関係していることが多い仕草です。ただし、発情や過剰な刺激による興奮が隠れていることもあるため、しっぽや表情、体の反応まで合わせて見ることが大切です。

その猫が心地よいと感じる範囲で、短時間のスキンシップを意識すると、関係もよりよくなりやすくなります。かわいい仕草として楽しみながらも、「今どんな気持ちかな」と読み取ってあげたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)