ママさんが兄猫を「可愛い」と言いながら撫でていると、妹猫がまさかの行動に出たそうで…。

話題の投稿は記事執筆時点で7万回を超えて再生され、「かわいいいいい！！」「日本語理解してるw」といったコメントが寄せられています。

【動画：『可愛い』と言いながら『兄猫を撫でている』と…妹猫がとった『まさかの行動』】

兄猫を撫でていると…

Instagramアカウント『ao_0223_』に投稿されたのは、茶トラ猫「きぃ」くんとハチワレ猫「ゆめ」ちゃんの姿。もう1匹の家族、シャムミックスの「あお」くんと3匹で仲良く過ごしているのだとか。

ある日、ママさんが兄猫のきぃくんをナデナデしていたといいます。「きぃ、可愛いなぁ」と言いながら撫でていると、妹猫のゆめちゃんがやってきたのだとか。

妹猫が割り込み？！

「私も撫でて」と言うようにママさんの手の下に体を滑り込ませてきたというゆめちゃん。ママさんがゆめちゃんを撫でてから再び「きぃ可愛いなぁ」ときぃくんを撫でると、今度はゆめちゃんがママさんの前でゴロンして撫でてアピールをしたといいます。

試しにママさんが無言できぃくんを撫でてみると、ゆめちゃんが割り込んでくることはなかったといいます。どうやらゆめちゃんは、「可愛い」という言葉に反応している模様。

可愛いの魔法

ママさんがもう1度「よしよし、きぃ可愛いねぇ」ときぃくんを撫でてみると、ゆめちゃんが反応。「可愛いって私のことよね？」というふうに割り込んできたといいます。ゆめちゃんにとって「可愛い」は自分を指す言葉のようです。

割り込まれたきぃくんは怒るでもなく、ゆめちゃんをペロペロとグルーミング。妹想いでとっても優しいお兄ちゃんです。

ママさんが、「よしよし、ゆめも可愛いよ」とゆめちゃんを撫でると、ゆめちゃんが満足したように気持ち良さそうな表情をしたといいます。1番最後に家族になったというゆめちゃん。優しいお兄ちゃんたちとママさんに囲まれて、幸せいっぱいに過ごしているのでした。

可愛いを自分の代名詞だと思っていそうなゆめちゃんの乙女な行動は、たくさんの人に笑顔と癒やしをもたらしました。

投稿には、「邪魔しに来るのかわいい」「名前を可愛いだと勘違いしてそうw」「うちの猫も呼んでも来ないくせに、テレビの中のデコピン(大谷愛犬)にかわいい！連呼してたら、キラキラの顔して目の前に現れました。絶対わかってます」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『ao_0223_』には、茶トラ猫きぃくん、ハチワレ猫ゆめちゃん、シャムミックスあおくんの可愛くて楽しい日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『ao_0223_』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。