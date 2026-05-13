無料でオープンソースのブラウザ内デスクトップ環境「Puter」が2年間の開発期間を経てついにベータ版終了、370名のコミュニティ貢献者・GitHubで4万スター・40万回以上のダウンロードという驚異的な規模に成長

無料でオープンソースのブラウザ内デスクトップ環境「Puter」が2年間の開発期間を経てついにベータ版終了、370名のコミュニティ貢献者・GitHubで4万スター・40万回以上のダウンロードという驚異的な規模に成長