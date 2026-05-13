「ＧＥＮＡＲＡＴＩＯＮＳ」数原龍友ことＫＡＺが１３日、横浜市内で自身初のソロツアー「ＫＡＺ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ ”ＬＩＦＥ ＧＯＥＳ ＯＮ”」（６都市６公演）の最終公演を行った。

４月１５日に発売した２枚目のソロアルバム「ＬＩＦＥ ＧＯＥＳ ＯＮ」をひっさげてのツアー。アンコールでは、ＫＡＺが物心ついた頃から父の影響で聞いていたという「Ｓｋｏｏｐ Ｏｎ Ｓｏｍｅｂｏｄｙ」ＴＡＫＥがサプライズ登場。２人で「ｓｈａ ｌａ ｌａ」、「ぼくが地球を救う〜Ｓｏｕｎｄｓ Ｏｆ Ｓｐｒｉｔ〜」を歌唱した。

尊敬するボーカリストとの“共演”に「人生で初めて行ったライブが『Ｓｋｏｏｐ Ｏｎ Ｓｏｍｅｂｏｄｙ』さんだった。子どもながらに感動してずっと聞いていた。自分としてはこんな日が来るのかという感覚」。ＴＡＫＥとのコラボが決まったのはＫＡＺがＢＳ―ＴＢＳ「Ｓｏｕｎｄｓ Ｉｎｎ Ｓ」（第３日曜・後６時半）で「ぼくが地球を救う〜Ｓｏｕｎｄｓ Ｏｆ Ｓｐｒｉｔ〜」を歌唱した１か月ほど前。それまでファンだったことも公言していなかったが「思い入れが強かったし、ソロの活動を本格的に始動したタイミングでカバーさせてもらえたのはすごい貴重な経験」と振り返った。

この日の公演に向けて、一緒にリハーサルをした。「歌声がダイレクトに聞こえて、さすがに感極まりそうだった。すごいうれしい。オリジナルのアレンジではなく、ＫＡＺサウンドで歌わせてもらえるのも光栄。めちゃめちゃ緊張しました、リハーサルから」と興奮冷めやらぬ様子。歌唱後には「感極まって歌えなかった。色々な思いがあって。初めて共演させてもらったけど、ずっと心の中にあった」と”ラブコール”。ＴＡＫＥは「番組も見させてもらったし、東京公演も見て、泣きそうになった。（自分のファンだったＫＡＺの）おとんにも感謝だね」と返していた。