「ＧＥＮＡＲＡＴＩＯＮＳ」数原龍友ことＫＡＺが１３日、横浜市内で自身初のソロツアー「ＫＡＺ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ ”ＬＩＦＥ ＧＯＥＳ ＯＮ”」（６都市６公演）の最終公演を行った。

４月１５日に発売した２枚目のソロアルバム「ＬＩＦＥ ＧＯＥＳ ＯＮ」をひっさげてのツアー。幕開けは、親交のあるドジャース・山本由伸投手に影響を受けて書き下ろした「Ｂｅｔｔｅｒ Ｂｅｌｉｖｅ Ｉｔ」。この日（現地時間１２日）の試合では敗戦投手となったが、山本の活躍は「すばらしいですね。勝つことの難しさは僕も野球をやっていたのでわかる。その中でも、チーム一丸になって結果を残していく姿は本当に背中を押される。彼が頑張っているから、自分も頑張ろうとなる」と刺激を受けている様子だ。

この日も「なにげない連絡をしていた」と告白。「たまたま入ったスーパーに山本さんの看板があったので、写真を撮って送った。（山本から）『ありがとうございます』みたいな（返信が来た）」とやりとり。一方、山本が帰国時には自身のライブを見に来ることもあったそうで「面白かったのが、どうやってあんなうまく歌えるんですか？と聞いてきた」と明かした。

ソロとしての目標を聞かれると「山本由伸の速球をうけたい」と即答。ＫＡＺは野球経験者で、ポジションは捕手。「『肩なまってきたら、（球）うけるよっていうけど『とれますか？』って言われた」と苦笑い。「もちろん音楽もするけど、休憩の時はドジャースタジアムにいってキャッチしようかな。ドジャースタジアムに忍び込もうかな」と声を弾ませていた。