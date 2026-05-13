バンド「ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ」のＳａｏｒｉが、人気アーティスト同士の共演を明かした。

Ｓａｏｒｉは１３日までに自身のインスタグラムで「ちゃんみなが、私たちの楽曲『ＬｏｖｅＳｏｎｇ』に新しい歌詞を書いて、一緒に歌ってくれた」と始め、ラッパーでシンガーソングライター、音楽プロデューサーのちゃんみなとの２ショットをアップ。番組で共演した２人は打ち合わせ時のエピソードを明かし、「めちゃくちゃ刺激的だったよ、ライブ ちゃんみな、ありがとう！同じ母としてミュージシャンとして、尊敬です」とつづった。

オフショルのミニ丈ドレスにふんわりとレースがかかった衣装のちゃんみなと、清楚なロングドレスのＳａｏｒｉ。ブルーでそろえ寄り添う鏡越しの２ショや、メンバーとの集合写真を添えた。

この投稿にファンからは「流石に可愛すぎ」「プリンセスも２人いますね！」「エルサとラプンツェルが並んでるみたいな神構図にめちゃくちゃ感動してます！！！」「いつも以上にかわいくてすき」「目の保養、、、」「美女すぎる」などの声が寄せられている。