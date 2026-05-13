GENERATIONSのボーカル数原龍友（33）がソロアーティスト「KAZ」として活動する初のソロツアーが13日、横浜のKT Zepp Yokohamaで最終公演を迎えた。

19年にソロ活動をスタート。24年12月発売の初ソロアルバム「STYLE」から名義をKAZに変更した。ツアーでは今年4月発売の2枚目のアルバム「LIFE GOES ON」を引っ提げて6都市6公演を行った。

公演前に取材に応じた。一問一答は次の通り。

◇ ◇ ◇

−初のソロツアーのファイナル公演を迎えました

「初めてのソロツアーですが、バンドメンバーはGENERATIONSでお世話になっている人ばかり。変な安心感がありました。初めてで緊張をするというよりは、いつもと少し違う音楽を届けることで楽しみながらできたツアー。初回にしては地に足を着けてできました」

−こだわりは？

「アメリカのガレージみたいなのが好きなんです。ステージにある椅子やスケボー、サーフボードは私物です。ちょこちょこ私物を置いています。好きな物を詰め込んだセットです。それも安心感のある空間になっている理由だと思います」

−このツアーが終わったら8月からGENERATIONSのツアーが始まります

「（ソロ活動は）グループと違った音楽なので、グループに何を持ち帰れるのかは自分でもまだ分からないけど、アイデアや見せ方などでどう違ったアプローチができるのかワクワク感があります」

−ソロだと普段とは違ってボーカルも1人です

「ただただ心細いし寂しさはあります。でも、ちらっと後ろを見ると（知ったバンドメンバーという）安心感がありました」

−ライブの1曲目は「Better Believe It」。親交のあるドジャース山本由伸投手のために作った楽曲です。残念ながら今日は負け投手になってしまいましたが

「彼の素晴らしい活躍に刺激を受けています。自分も野球をやっていたから勝ち続けることの難しさは分かる。チーム一丸となって結果を残して行く姿には背中を押されます。今日は全く違うことで連絡をしました。たまたま入ったスーパーに彼の看板があったので、写真を撮って送ったら『ありがとうございます』と返事がきました。昨年末に（東京で行った）ビルボード（公演）にも来てくれた。面白いと思ったのが『どうすればあんなふうに歌えるのか』と聞いてくるんですよね。彼はエンタメもすごく好き。今はお互いの活躍がネットで確認できる時代なので、彼が頑張っていると僕も頑張ろうと刺激をもらっています。いつかは彼の速球を取りたい。キャッチボールをしたい」

−公演にはSkoop On SomebodyのTAKEが出演します

「ファンになったのは親の影響です。父親が好きで子どもながら感動しました。物心ついていた時から聞いていた音楽です。人生で初めて行ったライブがSkoop On Somebodyさんでした。亡くなった父の思い出もあって、カバー（を曲を歌うこと）に踏み切れなかったけれど、音楽番組でカバーをしたことが（出演の）発端です。今だったら歌えるんじゃないかと思った。今日、公演に来ていただいて、自分としてはこんな日が来るのかという感覚です。リハーサルから、何度聞いたか分からないほど染み込んでいる音楽。今日はオリジナルでなく、KAZサウンドのアレンジ。めちゃくちゃ光栄ですごくうれしいです」