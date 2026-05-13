GENERATIONSのボーカル数原龍友（33）がソロアーティスト「KAZ」として活動する初のソロツアーが13日、横浜のKT Zepp Yokohamaで最終公演を迎えた。

19年にソロ活動をスタート。24年12月発売の初ソロアルバム「STYLE」から名義をKAZに変更した。ツアーでは今年4月発売の2枚目のアルバム「LIFE GOES ON」を引っ提げて6都市6公演を実施。約2時間で18曲を披露した。

◆セットリスト

＜1＞Better Believe It(新曲)

＜2＞Beautiful Sunrise(新曲)

＜3＞Go Your Way

＜4＞Second Wave

＜5＞Avocado feat.Airi Suzuki

＜6＞Hush hush part.2(新曲)

＜7＞Hush hush

＜8＞Pacific Love Memories

＜9＞最後の雨

＜10＞チキンライス

＜11＞F.L.L.〜4y〜

＜12＞floating〜空を泳いでいた僕が思うこと〜(新曲)

＜13＞ハリケーン

＜14＞Choo Choo TRAIN

◆アンコール

＜15＞DREAMERS(KAZ Ver.)

＜16＞sha la la

＜17＞僕が地球を救う〜Sounds Of Spirit〜

＜18＞Beautiful Sunset