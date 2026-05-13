GENERATIONS数原龍友のソロ活動 KAZの初ソロツアー最終公演／セットリスト一覧
GENERATIONSのボーカル数原龍友（33）がソロアーティスト「KAZ」として活動する初のソロツアーが13日、横浜のKT Zepp Yokohamaで最終公演を迎えた。
19年にソロ活動をスタート。24年12月発売の初ソロアルバム「STYLE」から名義をKAZに変更した。ツアーでは今年4月発売の2枚目のアルバム「LIFE GOES ON」を引っ提げて6都市6公演を実施。約2時間で18曲を披露した。
◆セットリスト
＜1＞Better Believe It(新曲)
＜2＞Beautiful Sunrise(新曲)
＜3＞Go Your Way
＜4＞Second Wave
＜5＞Avocado feat.Airi Suzuki
＜6＞Hush hush part.2(新曲)
＜7＞Hush hush
＜8＞Pacific Love Memories
＜9＞最後の雨
＜10＞チキンライス
＜11＞F.L.L.〜4y〜
＜12＞floating〜空を泳いでいた僕が思うこと〜(新曲)
＜13＞ハリケーン
＜14＞Choo Choo TRAIN
◆アンコール
＜15＞DREAMERS(KAZ Ver.)
＜16＞sha la la
＜17＞僕が地球を救う〜Sounds Of Spirit〜
＜18＞Beautiful Sunset