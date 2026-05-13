タレントでボディービルダーのなかやまきんに君がＳＮＳを更新。イベントに出演した際のオフショットを披露した。

１２日、東京・室町三井ホール＆カンファレンス ホールで行われた伊藤園のイベント「日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜」に、女優の有村架純とゲスト出演したきんに君。１３日にインスタグラムで「伊藤園さんのお〜いお茶 純国産茶葉１００％イベントに有村架純さんと出演させていただきました。※写真は許可済みです」とコメントすると、有村との２ショットを複数枚披露した。

続けて「ＭＣさん『今年の夏に向けて何か新しい取り組みはございますか？』なかやま『今までにない新ギャグが出来ました』ＭＣさん『今までにないようなギャグですか？是非お願い致します』なかやま『今までのようなパワーとかヤーとは全く違う新ギャグです。それでは新ギャグ行きます、、、お〜い、お茶ヤーーーーーーー！！』会場『あははは（大爆笑）』ＭＣさん『会場の皆さんが大爆笑されております。今までにない新ギャグありがとうございます。』※この文面には私個人的な主観がかなり入っております とても素晴らしいイベントになりました。ありがとうございました。」とイベントでのやりとりを一部主観を交えて報告。「＃キャー個人的な主観でウケた事になっているステキー」と、ハッシュタグを付けた。

この投稿には「キャー新ギャグに対するＭＣさんの冷静な対応ステキー」「推し同士だあああああああああ！！最高」「いつも面白いなぁ」「めちゃいい」「最高の組み合わせヤーーー！！」「有村架純さんにはウケてた」などの声が寄せられている。