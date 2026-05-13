◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―０中日（１３日・横浜）

ＤｅＮＡがドラフト２位右腕・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝の“衝撃投球”もあって完封勝利。最下位の中日に連勝し、２カード連続勝ち越しを決めた。島田は６回５安打無失点９Ｋ。本拠地初登板初先発でプロ初勝利を挙げた。

ヒーローインタビューでは「気持ちいいです」と第一声。「今の方が緊張しています」と初々しい笑みを浮かべた。記念のボールについては「小さい時から一人で育ててくれたお母さんにあげたいと思います」と話した。自己紹介を求められると「どうも、モアイです（笑）」とした。

横浜市出身の島田は“地元”で初登板。家族らを招待する中、初回にマウンドに向かう際には、サザンオールスターズの「希望の轍」を登場曲に球場を盛り上げた。すると、最速１５１キロを計測し、いきなり３者連続三振の立ち上がり。打線はルーキーの投球に応えるように、筒香の復帰後初打点となる中前適時打などで一挙５点を先制した。

この日、島田は中日のドラフト１位・中西聖輝投手（２２）＝青学大＝と“ルーキー対決”となった。同じ東都大学リーグで高め合ってきた間柄だが、「多分、初めての投げ合いになると思うんで。中西もすごい気持ちの強い、いい投手だと思いますし、ジャパン（大学日本代表）でもたくさん交流はあったので楽しみ」と意気込んでいた。

プロ初登板だった４月２９日の中日戦（バンテリンＤ）では５回３安打２失点で勝ち負けは付かなかったが、２軍戦を挟み、再び訪れた１軍での先発登板で躍動した島田。５回には細川、ボスラー、石伊を全て空振り三振。１イニング３者連続３球三振の「イマキュレートイニング」は、新人では１９５４年の梶本隆夫（阪急）以来２人目、セ・リーグのルーキーでは史上初となる偉業だった。それでも、お立ち台では「（記録は）知りませんでした。あんまり実感はないです」とほんわかした雰囲気で笑いを誘った。

６回には１死満塁と最大のピンチを招いたが、高橋周、村松をフォークで連続三振。感情を爆発させ、大きな咆吼（ほうこう）をとどろかせた。