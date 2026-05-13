◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝５月１３日、美浦トレセン

念願の重賞タイトルを目指すドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は、坂路で先行するロジシルバー（６歳３勝クラス）を相手に４ハロン５３秒７―１２秒１。ラストは仕掛けられて併入した。宮田調教師は「先週はＷコースから長めにやって、今週は坂路中心。背中を伸びさせないように走らせた。年齢を重ねて瞬発力が下がってきているところはありますけど、先週しっかりとやって体力は上がってきています」とフィジカル面の上昇を感じ取る。

僚馬のステレンボッシュは、先週のエプソムＣで鼻差２着と復調。体を硬くして走る傾向があり、体を伸ばして走れるように修正。厩舎の取り組みで復調へ導いた。「ドゥラドーレスは最後に伸び気味で走っている感じで、いい時はもう少し体を起こして走れていた。ステレンボッシュは体を伸ばして、走れるように修正してきたので、逆の取り組みをしています」と勝利へ工夫を凝らす。

Ｇ１・３勝馬レガレイラの半兄は、重賞で４戦連続２着がある。「ルメさんに乗りに行ってもらえるのはいい」。指揮官が信頼する鞍上とともに何としても欲しいタイトルを取りに行く。