羽鳥慎一、“後輩”アナのフリー転向をネットで知る 現在は同じ事務所に「うぉ！おんなじとこだ！」
アナウンサーの羽鳥慎一が13日放送の日本テレビ系バラエティ『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（後8：00）に出演。後輩アナのフリー転身を「ネット」で知ったと明かした。
【写真】「スッケスケですよ」岩田絵里奈アナ、“衝撃衣装”で加藤浩次と2ショット
この日番組には日本テレビを退社し、今年4月にフリーに転身した岩田絵里奈とともに出演。現在2人は同じ事務所に所属し、羽鳥自身も11年3月、日本テレビを退社しフリーに転向するなど、共通点も多いが、羽鳥は岩田のフリー転向を「ネットで知りました」と明かした。
MCの千鳥・ノブから「相談をしててとかじゃないんだ？」と問われた岩田だったが、羽鳥を「特に…そんなに知らない人だった」とぶっちゃけ。これには大悟も「大先輩やろ」とツッコんだが、羽鳥も「ちょっとは知ってるんですけど、そんなに知らない人だったんですよ」と意外な関係を語った。
2018年に岩田の日テレ入社当時、既に羽鳥はフリーに転向していた。羽鳥はスマホを見るジェスチャーを交えながら「やめるんだ岩田さん、そうなんだ。うぉ！おんなじとこ（事務所）だ！」と当時を詳細に振り返り、スタジオを笑わせた。
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この日番組には日本テレビを退社し、今年4月にフリーに転身した岩田絵里奈とともに出演。現在2人は同じ事務所に所属し、羽鳥自身も11年3月、日本テレビを退社しフリーに転向するなど、共通点も多いが、羽鳥は岩田のフリー転向を「ネットで知りました」と明かした。
2018年に岩田の日テレ入社当時、既に羽鳥はフリーに転向していた。羽鳥はスマホを見るジェスチャーを交えながら「やめるんだ岩田さん、そうなんだ。うぉ！おんなじとこ（事務所）だ！」と当時を詳細に振り返り、スタジオを笑わせた。