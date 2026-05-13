◆パ・リーグ ソフトバンク―西武（１３日・みずほペイペイ）

西武がソフトバンク２連戦で２連勝を収め、今季初の６連勝となった。貯金は昨年６月以来の５まで増えた。

高橋光成投手は９回３安打１失点で５勝目。今季のソフトバンク戦は負けなしの４連勝で、打たれた適時打は０と“鷹キラー”ぶりを遺憾なく発揮した。

初回は３者凡退の立ち上がり。２回先頭の近藤にバックスクリーンへ先制の９号ソロを打たれたが、その後は４回２死で再び近藤に二塁打を浴びるまで安打を許さず。５回１死では山川にこの試合初の四球を与えるも、得点は許さなかった。

６回には１死から周東に四球を与えるも、続く庄子の一、二塁間への球足の速い打球を一塁手・ネビンが好捕。２死二塁としてからは、栗原の同じ一、二塁間への球足の速い打球を二塁手・石井が横っ跳びで捕球。味方の連続の好守にも助けられ、無失点で切り抜けた。７回は１死から中村晃に中前安打を打たれるも、続く山本祐を遊ゴロ併殺打とした。

打線は１点を追う３回、先頭の古賀悠が右前安打、続く石井が四球を選び無死一、二塁とする。１死一、三塁となってから相手の暴投で同点に追いつくと、１死二、三塁から「２番・中堅」で先発出場の西川愛也外野手が右犠飛を放ち勝ち越しに成功した。