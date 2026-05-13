日本球団３チームが米ジャイアンツからＦＡになった右の長距離砲、ヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）に興味を持っている、と中南米選手の情報に強いフランシス・ロメロ記者がＸで１３日までに伝えた。

ドミニカ共和国出身のエンカーナシオンは身長１９０センチ、体重１２０キロ、右打ちのパワーヒッターだ。２２年にマーリンズでメジャーデビューしたが、定着できず。２４年はメキシコリーグで２６試合、打率・３６６、１９本塁打という驚異的な成績を残した後、同年５月にジャイアンツとマイナー契約。メジャーでは３５試合で打率・２４８、５本塁打、１９打点をマークしたが、新天地でもマイナー落ち。今季は控え選手として一塁と外野両翼を兼任し、１７試合に出場したが、打率１割台と低迷し、今月４日にメジャー４０人枠から外され、戦力外扱いとなった。

打者としての規格外のパワーを持つ一方で三振が多い。守備では強肩が大きな武器だ。ロメロ記者によると、同選手は１０日にＦＡになり、日本の球団だけでなく、複数のメジャー球団が興味を示しているという。