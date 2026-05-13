リアル“空飛ぶじゅうたん” スポンジ状の超軽量素材がフワフワ浮遊　中の空気が温められ浮力が発生　航空宇宙分野での実用化目指す新素材

ふわふわと浮く不思議な物体。

決してAIが作ったフェイク動画ではありません。

この“空飛ぶじゅうたん”、本当に浮いているんです。

その正体は“超軽量素材”。

開発したのは、名古屋大学の上野智永助教。

SNSに動画をアップすると、1週間足らずで180万回表示されるなど、大きな話題になっています。

風の力でもない、磁石の力でもない。

では、いったいどうやって浮いているのかというと…。

名古屋大学 大学院 工学研究科・上野智永助教：

空気に浮くほど軽い素材。「空飛ぶじゅうたん」のような。原理的には熱気球と同じようなメカニズムで浮いている。

この超軽量素材はスポンジ状になっていて、ライトを当てると中の空気が温められることで浮力が生まれ、宙に浮きます。

航空宇宙分野での実用化を目指す新素材なのですが、気になるのはやはり「空飛ぶじゅうたん」が実現するのか。

名古屋大学 大学院 工学研究科・上野智永助教：

人が乗ろうと思ったら、そんな簡単なものではないと思う。もう少し軽い物を乗せて浮かせるようなことは、将来的に十分考えられるのでは。