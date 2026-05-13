【S.H.Figuarts ウルトラマンノア】 【S.H.Figuarts ダークザギ】 後日詳細を公開予定

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」と「S.H.Figuarts ダークザギ」の商品化を5月13日に発表した。詳細は後日公開を予定している。

本商品は「ウルトラマンネクサス」に登場する「ウルトラマンネクサス」の最終形態「ウルトラマンノア」と闇の巨人「ダークザギ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」は劇中の銀色のボディに筋肉質なボディラインが再現されている。背中のノアイージスも再現され、「ライトニング・ノア」を放つ姿が確認できる。

「S.H.Figuarts ダークザギ」と特徴的な黒のボディに赤いラインが入った禍々しいデザインが再現されている。頭部の複眼や腹筋、特徴的な胸部も再現され、「ライトニング・ザギ」のエフェクトも確認できる。

(C)円谷プロ