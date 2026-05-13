おぎやはぎが９日放送のＭＢＳ「痛快！明石家電視台」に出演。芸人人生の経歴が紹介され、東京都立高校の３年時に同じクラスになり意気投合したことが出会いだったと語った。

６年後にコンビ結成するが、高校卒業後はそれぞれ企業に就職。小木博明は東京ディズニーランドを運営する一流企業オリエンタルランドに就職したことを明かし、「ええーっ！？」と驚きの声が上がった。

小木は当時を「オリエンタルランドに就職しました」と言い、仕事はステージマネジャーをしていたと語った。

ショーやパレードの運営責任者として出演者やダンサーの安全確保などを担う業務だったそうで、「ミッキーとかダンサーを仕切る役でした。ミッキーとかにも話しかけますし」と舞台裏を話し始めると、明石家さんまが速攻で「答えないよ！ミッキーは」と突っ込み、話をストップさせて笑わせた。

小木は「ディズニーランドを知らなかったんですよ。お客さんをバックヤードに入れちゃったりとか」とも明かした。ミッキーマウスの立ち位置も分かっていなかったそうで、ミッキーのファンが花束を渡して欲しいと来ると「自分で渡して下さいよって、ミッキーも喜ぶかなって」とバックヤードに招き入れたことを明かし、テロップで「※３０年以上前の話です」とお断りが入った。

「そんな感じですからすぐクビです」と語っていた。