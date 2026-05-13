ロシアのプーチン大統領がウクライナに対する侵略について「終結に近づいている」と発言し、その真意に注目が集まっている。

経済的苦境や戦争の長期化に伴う国民の「戦争疲れ」から戦争を早期に終わらせるとの見方や、交渉ではなく武力による決着に突き進んでいるだけとの分析まで様々な観測が飛び交っている。

プーチン氏が「終結」に言及したのは９日、旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日の式典終了後に行われた記者会見だ。プーチン氏が名前で呼ぶことがほとんどなかったウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領について、敬称をつけて言及したことも心境の変化をのぞかせた。

露大衆紙モスコフスキー・コムソモレツ（電子版）は１０日、「戦争の終わりが近いという謎めいたシグナル」と報道。米ＣＮＮ（同）は１１日、厳しい経済状況や露軍の前進が失速している戦況を踏まえ、「プーチン氏は、戦争には終わりが来ることに気づいた」と指摘した。

一方、欧州外交筋は「プーチン氏は武力でウクライナを屈服させるつもりだ」とみる。ユーリー・ウシャコフ大統領補佐官は７日、ウクライナ軍が東部ドンバス地方から撤退するまで米国主導の３者協議は「時間の無駄」と述べていた。

プーチン氏は記者会見で、トランプ米大統領の仲介に謝意を示しつつ「これはロシアとウクライナの問題だ」とも語った。米国が中東情勢にかかり切りになる中、３者協議に関心を失いつつある可能性もある。