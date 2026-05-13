SixTONES「京本大我」がかっこよすぎる！ 『憧れの作家は人間じゃありませんでした』は見るべき傑作
SixTONES・京本大我さん主演のドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』が、5月4日からPrime Videoで配信されています。
澤村御影さんのデビュー作（KADOKAWA）が原作で、“人外”としての能力や推理力を使い、警察に捜査協力する吸血⻤作家・御崎禅が主人公のドラマです。
この『憧れの作家は人間じゃありませんでした』は、京本さんの吸血⻤役がかっこよく、ストーリーも非常に面白い作品になっています。この記事では、配信がスタートしたばかりの同作の魅力を徹底解説。京本さんの演技を中心に、作品の見どころを紹介します。
本作では、基本的にこの3人が一緒に行動し、不可解な事件を解決していく姿が描かれる予定です。そのほかの出演者としては、山本耕史さんをはじめ、剛力彩芽さん、永尾柚乃さん、石川恋さん、Snow Man・阿部亮平さん、B＆ZAI・橋本涼さん、新納慎也さんなどが出演。さらに、狐であることを隠しながらカフェを経営する九条高良をKis-My-Ft2・宮田俊哉さんが演じ、京本さんと14年ぶりのドラマ共演を果たしています。
正直、御崎は浮世離れした設定を持ち、演じるのがかなり難しいキャラクターです。そんな御崎を、京本さんは美しいビジュアルと高い演技力で見事に実写化。美白の京本さんには生気のない吸血⻤がぴったりで、まさにハマり役といえます。
ちなみに、複雑な過去を持つ吸血⻤の御崎を演じるために、京本さんは約6kg減量して役作りを実施。細かい所作も美しく、言動に切なさや葛藤も感じさせる御崎を丁寧に表現しています。過去に、ヴァンパイア役を舞台で経験したことがあるだけに、京本さんだからこそ実現できた、御崎の実写化だといえるでしょう。
同作の見どころは、御崎が吸血⻤であることを特定の人物が知っている点です。御崎は「人外」として人間界で生きるために、警察の協力をするなど人間との関わりを持っています。吸血⻤でありながら、人間とも手を組むストーリーが興味深いポイント。一部の警察関係者や出版関係者が御崎の正体を知っているという設定が、面白いストーリーを作り上げています。
また、御崎以外にも国に管理されている人外が作品に登場。人外と人間の微妙な関係性も面白く描かれ、不思議な世界観を楽しめます。
さらに、吸血⻤である御崎は、あさひや夏樹のやさしさに触れ、本来の愛情や友情、人間的な感情を取り戻します。吸血⻤になった意外なエピソードも明かされるなど、ファンタジー作品として非常に見応えがあるドラマです。ヒロインを務める桜田さんの好演技も光り、幅広い世代が見て楽しめる作品になっています。
有料配信というハードルの高さはありますが、間違いなく見て損はないドラマです。京本さんのファンはもちろんのこと、ドラマ好きの方にもぜひおすすめします。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
澤村御影さんのデビュー作（KADOKAWA）が原作で、“人外”としての能力や推理力を使い、警察に捜査協力する吸血⻤作家・御崎禅が主人公のドラマです。
この『憧れの作家は人間じゃありませんでした』は、京本さんの吸血⻤役がかっこよく、ストーリーも非常に面白い作品になっています。この記事では、配信がスタートしたばかりの同作の魅力を徹底解説。京本さんの演技を中心に、作品の見どころを紹介します。
『憧れの作家は人間じゃありませんでした』の豪華出演陣『憧れの作家は人間じゃありませんでした』は、美しき吸血鬼作家・御崎の日常を描く、新感覚のファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマです。御崎と行動を共にする担当編集者の瀬名あさひを、桜田ひよりさんが担当。さらに、御崎のサポートをする「警視庁捜査一課異質事件捜査係（通称：異捜）」の若手刑事・林原夏樹を一ノ瀬颯さんが演じています。
本作では、基本的にこの3人が一緒に行動し、不可解な事件を解決していく姿が描かれる予定です。そのほかの出演者としては、山本耕史さんをはじめ、剛力彩芽さん、永尾柚乃さん、石川恋さん、Snow Man・阿部亮平さん、B＆ZAI・橋本涼さん、新納慎也さんなどが出演。さらに、狐であることを隠しながらカフェを経営する九条高良をKis-My-Ft2・宮田俊哉さんが演じ、京本さんと14年ぶりのドラマ共演を果たしています。
注目すべきは京本大我演じる“麗しい吸血鬼”豪華な俳優陣がそろっていますが、なんといっても注目すべきは主演の京本さんです。京本さん演じる御崎は、人間の血液を元にその人の過去を読み取る「念写」や、「読心術」「催眠術」などの特殊能力を使うことが可能。また、異常な身体能力の高さを誇り、それらの能力を駆使してさまざまな難事件を解決します。
正直、御崎は浮世離れした設定を持ち、演じるのがかなり難しいキャラクターです。そんな御崎を、京本さんは美しいビジュアルと高い演技力で見事に実写化。美白の京本さんには生気のない吸血⻤がぴったりで、まさにハマり役といえます。
ちなみに、複雑な過去を持つ吸血⻤の御崎を演じるために、京本さんは約6kg減量して役作りを実施。細かい所作も美しく、言動に切なさや葛藤も感じさせる御崎を丁寧に表現しています。過去に、ヴァンパイア役を舞台で経験したことがあるだけに、京本さんだからこそ実現できた、御崎の実写化だといえるでしょう。
ストーリーも面白い『憧れの作家は人間じゃありませんでした』京本さんのかっこいいシーンが満載の『憧れの作家は人間じゃありませんでした』ですが、ストーリー展開も面白い作品です。ここからは、若干のネタバレ要素もあるので、まだ視聴していない方は注意してください。
同作の見どころは、御崎が吸血⻤であることを特定の人物が知っている点です。御崎は「人外」として人間界で生きるために、警察の協力をするなど人間との関わりを持っています。吸血⻤でありながら、人間とも手を組むストーリーが興味深いポイント。一部の警察関係者や出版関係者が御崎の正体を知っているという設定が、面白いストーリーを作り上げています。
また、御崎以外にも国に管理されている人外が作品に登場。人外と人間の微妙な関係性も面白く描かれ、不思議な世界観を楽しめます。
さらに、吸血⻤である御崎は、あさひや夏樹のやさしさに触れ、本来の愛情や友情、人間的な感情を取り戻します。吸血⻤になった意外なエピソードも明かされるなど、ファンタジー作品として非常に見応えがあるドラマです。ヒロインを務める桜田さんの好演技も光り、幅広い世代が見て楽しめる作品になっています。
有料配信というハードルの高さはありますが、間違いなく見て損はないドラマです。京本さんのファンはもちろんのこと、ドラマ好きの方にもぜひおすすめします。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)