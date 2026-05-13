【北海道】「自然を満喫できる」網走湖畔温泉郷の魅力とは？ 全宿自噴の希少な湯を楽しめる
北海道東北部、網走国定公園の美しい景観の中にたたずむ「網走湖畔温泉郷」は、網走湖を見晴らす高台に位置する風光明媚な温泉地です。
この地の大きな特徴は、湖畔に点在する全ての宿泊施設において、温泉が自然に湧き出す「自噴」であるという点。全国的にも珍しいこの特徴は、それだけ源泉が豊かであることを物語っており、訪れる人々に大地のエネルギーをダイレクトに感じさせてくれます。
泉質は宿によって異なり、ナトリウム塩化物泉やアルカリ性単純温泉、炭酸水素塩泉などバラエティに富み、旅の疲れをやさしく癒やしてくれます。
網走湖の静かな湖面を眺めながら浸かる露天風呂は格別で、特に湖に沈む夕日の美しさや、冬の樹氷、秋の紅葉など、四季折々の表情は訪れる人々を魅了してやみません。
また、近くの「天都山（てんとざん）」の展望台からは、網走湖や能取湖（のとろこ）、オホーツク海を一望でき、晴れた日には遠く知床連山まで見渡せるパノラマビューが楽しめます。
自然との触れ合いも魅力のひとつです。春には網走湖畔にミズバショウが咲き誇り、呼人（よびと）半島の探鳥遊歩道では野鳥観察も楽しめます。
グルメでは、本場・松尾ジンギスカンの支店や、地元で絶大な人気を誇るジェラートショップ「Rimo（旧・リスの森）」など、北海道ならではの味覚が充実。
アクティビティと温泉、そして美食を一度に満喫できるのが、網走湖畔温泉郷の大きな魅力です。
「網走湖を一望する高台に位置する温泉地で、ミズバショウ群生地や探鳥遊歩道で冬らしい自然を満喫できるから」（40代女性／長崎県）」
「親しみやすいからです」（40代女性／愛知県）」
「テレビで見て行ってみたいと思ったから」（30代男性／大阪府）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
この地の大きな特徴は、湖畔に点在する全ての宿泊施設において、温泉が自然に湧き出す「自噴」であるという点。全国的にも珍しいこの特徴は、それだけ源泉が豊かであることを物語っており、訪れる人々に大地のエネルギーをダイレクトに感じさせてくれます。
網走湖の静かな湖面を眺めながら浸かる露天風呂は格別で、特に湖に沈む夕日の美しさや、冬の樹氷、秋の紅葉など、四季折々の表情は訪れる人々を魅了してやみません。
「網走湖畔温泉郷」周辺には何がある？網走湖畔温泉郷は、網走を代表する観光スポットへのアクセスが非常に便利な拠点でもあります。徒歩圏内や車ですぐの場所には、かつての最果ての監獄を保存・公開している「博物館網走監獄」があり、歴史の深さを体感できます。
また、近くの「天都山（てんとざん）」の展望台からは、網走湖や能取湖（のとろこ）、オホーツク海を一望でき、晴れた日には遠く知床連山まで見渡せるパノラマビューが楽しめます。
自然との触れ合いも魅力のひとつです。春には網走湖畔にミズバショウが咲き誇り、呼人（よびと）半島の探鳥遊歩道では野鳥観察も楽しめます。
グルメでは、本場・松尾ジンギスカンの支店や、地元で絶大な人気を誇るジェラートショップ「Rimo（旧・リスの森）」など、北海道ならではの味覚が充実。
アクティビティと温泉、そして美食を一度に満喫できるのが、網走湖畔温泉郷の大きな魅力です。
「自然を満喫できる」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「網走湖を一望する高台に位置する温泉地で、ミズバショウ群生地や探鳥遊歩道で冬らしい自然を満喫できるから」（40代女性／長崎県）」
「親しみやすいからです」（40代女性／愛知県）」
「テレビで見て行ってみたいと思ったから」（30代男性／大阪府）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)