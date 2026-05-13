【ワークマン新商品】猛暑を乗り切る新素材！ 16の機能を凝縮した作務衣＆甚平が登場。万能なカジュアルウエア
ワークマン独自の革新的な暑熱新素材「XShelter」を採用した、機能性抜群の和装ウエアをご紹介します。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼エックスシェルター暑熱α作務衣（3900円）
遮熱、UVカット、超軽量、超速乾など、暑熱対策に有効な16もの機能を搭載したワークマン独自素材を使用しています。特殊な生地構造により、衣服内が暑くなりにくく、汗をかいても素早く吸い上げてベタつきを抑えます。
さらに、紫外線量や気温に応じて色が変化する「UVサーモアラートチェッカー」を搭載。視覚的に暑さのリスクを確認できる革新的な仕様です。上着の脇には通気性を高めるドットショット加工が施され、家事や作業がしやすい袖口ゴム仕様も魅力です。
▼エックスシェルター暑熱α甚平（3500円）
作務衣と同じく16の機能を備えた甚平タイプは、浴衣よりもカジュアルに楽しめるのが特徴です。ひもを結ぶだけで簡単に着脱できるため、お風呂上がりやサウナ後のリラックスウエアとして最適です。カラーはブラックとセージグリーンの2色展開で、収納用の巾着袋が付属。暑い日のお祭りやイベントなど、外出時にも重宝する夏に欠かせない1着となっています。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
日本赤十字看護大学附属災害救護研究所と共同開発「いま守ることで、みらいを守る」をコンセプトに、日常の厳暑から災害時まで想定して開発された信頼のクオリティです。
▼エックスシェルター暑熱α作務衣（3900円）
遮熱、UVカット、超軽量、超速乾など、暑熱対策に有効な16もの機能を搭載したワークマン独自素材を使用しています。特殊な生地構造により、衣服内が暑くなりにくく、汗をかいても素早く吸い上げてベタつきを抑えます。
リラックスタイムからお出掛けまで万能なラインナップよりカジュアルに着こなせる甚平タイプも展開されており、シーンに合わせて選ぶことができます。
▼エックスシェルター暑熱α甚平（3500円）
作務衣と同じく16の機能を備えた甚平タイプは、浴衣よりもカジュアルに楽しめるのが特徴です。ひもを結ぶだけで簡単に着脱できるため、お風呂上がりやサウナ後のリラックスウエアとして最適です。カラーはブラックとセージグリーンの2色展開で、収納用の巾着袋が付属。暑い日のお祭りやイベントなど、外出時にも重宝する夏に欠かせない1着となっています。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)