【GU】ALL1990円！ 大人が着てもサマ見えする「お役立ちトップス」でつくる初夏コーデ3選
【GU】大人におすすめの「初夏トップス」はこの3つ！全て1990円で購入できる、ジーユー（GU）の新作トップスを3点ご紹介します。大人の着こなしに合わせやすく、1枚で今っぽく仕上がるアイテムばかりです。
1. 二の腕もカバーできる「テックショートシャツ」
ショート丈で身幅が広めの旬なシルエットの「テックショートシャツ」（税込1990円）は、ワイドパンツやロングスカートと相性がいい1枚。襟がオープンカラーになっているため、首もとがゆったりとしていてリラックスして着られます。
写真は「テックショートシャツ」に、同じジーユーの「バレルアンクルパンツ」を合わせたオールブラックのコーディネート。上下ともに今っぽいシルエットで、シックな印象に仕上げています。
2. 着まわし度抜群の「フロントボタンセーター」
フロント部分が総ボタンの「フロントボタンセーター」（税込1990円）は、これ1枚でノースリーブのトップスとして着るほか、前ボタンを留めてカットソーの上からかぶるようにレイヤードしたり、前を開けてニットジレのように羽織ったりと、着まわしのきくアイテムです。
ポリエステル65％、レーヨン30％、ナイロン5％の素材で薄手のサマーニットのような風合いとさらっとした肌触りなので、これから夏にかけて快適に着られそう。カラバリはグリーン、ブラック、ナチュラル、写真のブラウンの4色です。
写真の着こなしでは半袖の「ソフトシアークルーネックT」の上に、「フロントボタンセーター」をレイヤード。パンツまで白系カラーでそろえて、春夏らしいワントーンコーデの完成です。
3. 甘め派にいちおし！ 「レースフリルブラウス」
「レースフリルブラウス」（税込1990円）は、袖やウエストまわりにギャザーが多く入った“大人かわいい”デザインが目をひくブラウス。透け感のある薄手素材で、これからの蒸し暑い季節に涼やかに着られます。
短めの丈も今年らしいバランス。少し高めに入っているウエストの切り替えのおかげで、腰位置を高く、脚を長く見せてくれます。カラバリは写真のブルー、オフホワイト、ブラック、クリームの4色です。
写真のようにパンツを合わせても、女性らしさのある着こなしに仕上がるところが◎。ふんわりと揺れる袖が着こなしのアクセントになりながら、ひじ上まで長さがあるため二の腕も自然にカバーしてくれます。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)